У опубликовавшего листовки Третьего рейха блогера нашли детскую порнографию

Против обвиняемого в реабилитации нацизма блогера Константина Ишутова возбудили уголовное дело о детской порнографии. Об этом сообщил адвокат Юрий Иванов, передает «МБХ-Медиа».

Его подзащитный был задержан на 48 часов после визита к следователю для ознакомления с постановлением о результатах экспертизы компьютера. В документе говорится, что на жестком диске якобы находились материалы порнографического характера.

Адвокат указал, что Ишутова пытались допросить, но он отказался от дачи показаний. Блогер свою вину не признал. Также уточняется, что компьютер изъяли в октябре 2018 года, а экспертиза была проведена 26 января 2019 года.

Против Ишутова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот порнографических изображений с несовершеннолетними с использованием интернета»).

Осенью прошлого года блогер попал под следствие после публикации в Facebook фотографии листовки Третьего рейха советским солдатам. Суд наложил на блогера запрет определенных действий.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!