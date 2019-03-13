«Евродон» прокомментировал сделку по продаже компании

Консультанты «Евродона» на днях должны закончить подводить предварительные итоги по оценке предприятий, входящих в группу компаний, — рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе предприятия. Там не стали комментировать переговоры по продаже компании, но не стали опровергать, что имеют несколько предложений, над которыми работают их специалисты и финансовые консультанты.

В пресс-службе «Евродона» также отметили, что предприятие планирует закончить в середине марта инвентаризацию, а затем получить итоговые результаты оценки. На сегодняшний день проведен аудит группы по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год. «Информация о стоимости компании в размере 3 миллиардов рублей является фейком, распространяемым последние два дня, — утверждает представитель компании. — Называть какие-либо цифры до подведения итогов финансовыми консультантами непрофессионально».