Путин потратился на главную икону для храма российской армии

Президент Владимир Путин оплатил из собственных средств создание центральной иконы для храма Вооруженных сил России. Об этом в среду, 13 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков пояснил, что данное пожертвование стало «личным вкладом президента» в создание храма. О какой сумме идет речь, представитель Кремля не уточнил.

Как рассказал в интервью газете «Красная звезда» главный архитектор храма Дмитрий Смирнов, центральной иконой станет образ Спаса Нерукотворного, который «с давних времен является покровителем русского воинства».

О планах Минобороны по строительству храма Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот» стало известно в сентябре 2018 года. Отмечалось, что здание будет выполнено в «монументальном русско-византийском стиле». В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ступени храма будут отлиты из трофейной техники вермахта, чтобы «каждый квадратный метр храма был символичным».

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