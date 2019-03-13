Российские обнальщики попались на хищении миллиарда рублей

Задержание возможных участников ОПГ в Ростовской области, подозреваемых в незаконном обороте платежей, попало на видео. Ролик в среду, 13 марта, предоставила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов выводят задержанных в наручниках из дома, расположенного в частном секторе. Далее в кадр попадает открытый сейф с патронами, оружие, а также множество кредитных карт от разных банков и цифровые носители.

По данным следствия, с целью осуществления незаконных финансовых операций мужчины открыли 200 поддельных организаций, через которые вывели в теневой оборот около одного миллиарда рублей.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!