ООН рассказала о нарушении прав человека на Украине

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине в преддверии президентских, парламентских и местных выборов в стране в 2019 и 2020 годах.

Как отмечают в управлении, в большинстве случаев нападений на журналистов, сотрудников СМИ, гражданских и политических активистов и адвокатов виновники остаются безнаказанными. Всего за время отчетного периода с начала 2018 года по 15 января 2019-го задокументировано 164 нарушения, из них 34 были совершены ультраправыми группами или их представителями.

Согласно выводам ООН, украинские власти не могут обеспечить безопасность мирных собраний, а также не ведут расследования и не призывают к ответственности нарушителей порядка.

В документе не рассматривается ситуация в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Республике Крым, «оккупированной Российской Федерацией».

В заключении украинским властям рекомендуют «публично осуждать все жестокие нападения, в том числе со стороны крайне правых групп, на журналистов и других сотрудников средств массовой информации, гражданских и политических активистов, адвокатов, а также лиц, представляющих альтернативные взгляды, и систематически призывать к ответственности» нарушителей порядка.

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