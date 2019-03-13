Пенсионер полез в драку в ответ на просьбу показать проездной в автобусе

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В китайском городе Юнчжоу, провинция Хунань, пенсионер напал на водительницу автобуса, попросившую его предъявить билет на бесплатный проезд. На видео инцидента обратил внимание новостной портал Yongzhou Radio and TV Station.

На ролике 80-летний мужчина в шляпе избивает тростью женщину после того, как та напомнила ему о билете, который тот забыл дома. На видео слышно, как китаец кричит: «Это что еще за политика?» Пенсионер бил женщину так сильно, что его трость сломалась от ударов. Тогда он схватил швабру и продолжил избиение.

За водительницу попыталась вступиться пассажирка, но старик ударил и ее. Другие пассажиры вызвали полицию, и через пять минут полицейские прибыли на место и арестовали агрессивного старика. Тот вырывался и пытался убежать. Полиция возбудила расследование инцидента.

Водителя доставили в больницу. Девушка заявила, что не требовала у старика денег на проезд, а лишь хотела ему напомнить, чтобы он принес билет в следующий раз. Она не стала отвечать на удары, так как не хотела бить старика.

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