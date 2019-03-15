Стала известна дата премьеры фильма о «Клане Сопрано»

Мировая премьера полнометражного фильма-приквела криминального сериала «Клан Сопрано» состоится 25 сентября 2020 года. Об этом сообщает Variety.

Лента получила название «Ньюарк» («Newark»). Роль босса мафии Тони Сопрано в молодости сыграет сын актера Джеймса Гандолфини, исполнившего главную роль в сериале, Майкл Гандолфини. Также в актерский состав вошли Алессандро Нивола, Вера Фармига, Рей Лиотта, Джон Бернтал, Кори Столл, Билли Магнуссен и Джон Магаро.

Сценарий к картине написали Лоренс Коннер и один из создателей «Клана Сопрано» Дэвид Чейз. Режиссером новой киноленты стал Алан Тейлор, работавший над фильмом «Тор 2: Царство тьмы», сериалами «Игра престолов», «Секс в большом городе» и самим «Кланом Сопрано».

Премьера культовой многосерийной картины состоялась в 1999 году на канале HBO. Эпизоды выходили в эфир вплоть до 2007 года. За шесть сезонов лента получила 21 премию «Эмми» и пять «Золотых глобусов».

Ранее, в феврале, стало известно о смерти актера Винни Велла, принимавшего участие в съемках криминального сериала.

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