Культура
 
Последние новости
Число погибших при стрельбе в Новой Зеландии выросло до 49
Собака проплыла тысячи километров и была усыплена против воли хозяйки
Россиянин обновил 12-летний рекорд НХЛ
Белоруссия обвинила посла России в неуважении и назвала «счетоводом»
Эмили Ратаковски обругали за пляжные фото с полной подругой
В Москве закрылся созданный по инициативе Берии ресторан «Арагви» 
Молодых россиян захотели оставить без алкоголя
Появилось видео из расстрелянной мечети в Новой Зеландии
Поблизости от Солнца пробудилась опасная звезда
Новости партнеров

Стала известна дата премьеры фильма о «Клане Сопрано»

Перейти в «Мою Ленту»

Мировая премьера полнометражного фильма-приквела криминального сериала «Клан Сопрано» состоится 25 сентября 2020 года. Об этом сообщает Variety.

Лента получила название «Ньюарк» («Newark»). Роль босса мафии Тони Сопрано в молодости сыграет сын актера Джеймса Гандолфини, исполнившего главную роль в сериале, Майкл Гандолфини. Также в актерский состав вошли Алессандро Нивола, Вера Фармига, Рей Лиотта, Джон Бернтал, Кори Столл, Билли Магнуссен и Джон Магаро.

Сценарий к картине написали Лоренс Коннер и один из создателей «Клана Сопрано» Дэвид Чейз. Режиссером новой киноленты стал Алан Тейлор, работавший над фильмом «Тор 2: Царство тьмы», сериалами «Игра престолов», «Секс в большом городе» и самим «Кланом Сопрано».

Премьера культовой многосерийной картины состоялась в 1999 году на канале HBO. Эпизоды выходили в эфир вплоть до 2007 года. За шесть сезонов лента получила 21 премию «Эмми» и пять «Золотых глобусов».

Ранее, в феврале, стало известно о смерти актера Винни Велла, принимавшего участие в съемках криминального сериала.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘The Sopranos’ Prequel ‘Newark’ Sets a 2020 Release Date
Умер актер из сериала «Клан Сопрано»
Актриса из «Игры престолов» порассуждала о «метафорическом расстегивании лифчика»
В новом трейлере «Мстители» взяли в команду самую сильную женщину
Другие материалы рубрики
Культура00:05Сегодня

«Ну и шмотки же вы носили в 90-х»

13-летняя звезда лучшего фильма месяца о скейтерах, хип-хопе и ностальгии
09:23Сегодня

Украине пригрозили санкциями за неучастие в «Евровидении»

01:20Сегодня

Семья Началовой отреагировала на сообщения об отеке мозга певицы

19:4914 марта

Кира Найтли сыграла Despacito на своих зубах

Культура00:0411 марта

«Все попробовали героин, а потом начали умирать»

Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
16:5813 марта

Россияне увидят голограмму лидера «Короля и Шута»

17:1814 марта

В новом трейлере «Мстители» взяли в команду самую сильную женщину

16:4513 марта

Фестиваль Alfa Future People Snow Edition огласил полный список участников

Культура00:0514 марта

Страх и порок

20 лучших книг для современных школьников
18:1014 марта

Певица Глюкоза вспомнила встречу с педофилом и поразмышляла о Майкле Джексоне

15:3514 марта

Хагрид из «Гарри Поттера» оказался в инвалидной коляске

17:1211 марта

В Москве покажут киноконцерт с лучшей музыкой Disney и Pixar

Россия
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Проект по продаже питьевой воды из Байкала китайцам приостановили
РПЦ решила завладеть столичным музеем против его воли
Российский космический корабль сменит название из-за гендера
Все материалы
Мир
Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни
Число погибших при стрельбе в Новой Зеландии выросло до 49
ЕС ввел санкции против россиян за инцидент в Керченском проливе
Задержание подозреваемого после расстрела мечети сняли на видео
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 40
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
Корейский Сталин
Он был жестоким диктатором, но сделал страну великой. Его считают и палачом, и героем
Все материалы
Бывший СССР
«Очень скоро бог уничтожит США за грехи!»
Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные на Украине
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
Заподозренный в реабилитации нацизма украинский чиновник ответил россиянам
Белорус нашел на помойке килограммы радиоактивных веществ
Москва прояснила вопрос со вступлением Белоруссии в состав России
Саакашвили назвал цель возвращения в Киев
Все материалы
Экономика
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Вкладчики «Югры» обеспокоились невозможностью провести собрание
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
«Северный поток-2» защитят от нападок Европы
Трамп пригрозил Европе новой торговой войной
Талант ценнее капитала
В конкурсе «Лидеры России» наметились новые победители
План ЦБ по спасению банковского сектора России начался с провала
Все материалы
Силовые структуры
Сергей МагинВсе могут короли
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
«За отказ бунтовать — расправа»
Как малолетние преступники пошли на бунт в колонии ради уважения авторитетов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские накрыли незаконный цех по переработке крабов
Россиянка заморила приемного ребенка до инвалидности ради пособия
Подростки в Дагестане устроили дуэль на огнестрельном оружии
Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье
Все материалы
Наука и техника
Дмитрий РогозинНе прощай их, Юра
Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Предсказана преждевременная смерть миллионов людей
Галлюцинационная система России оказалась неэффективной
«Роскосмос» со второй попытки доставил космонавтов на МКС
Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе
Все материалы
Спорт
Вспомнить все
Эта Лига чемпионов — огонь. «Реал» и ПСЖ уже сгорели
На Макгрегора подали в суд
Странности бойца UFC Фергюсона заставили его жену обратиться в полицию
Российские фигуристы пожаловались на зарплаты
«Краснодар» пропустил на 93-й минуте и лишился четвертьфинала Лиги Европы
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
Александр Емельяненко назвал дату следующего боя
Все материалы
Культура
«Ну и шмотки же вы носили в 90-х»
13-летняя звезда лучшего фильма месяца о скейтерах, хип-хопе и ностальгии
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Стала известна дата премьеры фильма о «Клане Сопрано»
Украине пригрозили санкциями за неучастие в «Евровидении»
Семья Началовой отреагировала на сообщения об отеке мозга певицы
Кира Найтли сыграла Despacito на своих зубах
Страх и порок
20 лучших книг для современных школьников
Все материалы
Интернет и СМИ
Караван в никуда
Один из лучших фотографов мира показал, как желание жить лучше стало для людей приговором
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Найден способ получить контроль над чужим компьютером на Windows
Судьбу пива с пряничным кляпом отдадут на откуп соцсетям
Telegram рассказал о неожиданной пользе из-за сбоя соцсетей
Дудю досталось от Познера за интервью с Киселевым
Все материалы
Ценности
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Студентки устроили фотосессию в супермаркете и прославились
Эмили Ратаковски обругали за пляжные фото с полной подругой
Тучная модель призналась в проблемах из-за веса и попала на обложку журнала
Побывавший на орбите костюм российского космонавта продадут за полмиллиона
Все материалы
Путешествия
Крутое пике
По всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
Пассажир бизнес-класса обнаружил живую личинку в своем обеде
Сердобольный пилот задобрил пассажиров задержанного рейса гамбургерами
Подсчитано число зарегистрированных неполадок в Boeing 737 MAX
Boeing заморозил поставки 737 MAX
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Невеста нашла тайное послание от погибшей матери на свадебных туфлях
Поедавшего собак 600-килограммового крокодила посадили в тюрьму
Мужчина почистил уши и повредил себе мозг
Меган Маркл начала готовиться к родам
Все материалы
Страна необычных пикапов
Что такое «ют» и почему они так популярны в Австралии
История самой странной Audi
Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы
Повесть о настоящем человеке
Почему обновление Mazda 6 — не просто рестайлинг
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Tesla представила маленький кроссовер Model Y
В Россию приехала очень желтая спецверсия купе Lexus LC 500
Opel вернется в Россию с двумя минивэнами и кроссовером
Все материалы
Дом
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Золотые кирпичи
Что стало с первыми в России элитными домами для новых русских
В Петербурге заметили обвал спроса на жилье
Четверть вторичных квартир в Москве оказались неликвидом
Названа главная угроза жилью россиян
Россиянка вышла замуж за покойника ради квартиры
Все материалы