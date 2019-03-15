Пивший шампанское на Монблане россиянин придумал дизайн уникальных часов

Предприниматель, коллекционер и философ Дмитрий Волков, известный, в числе прочего, тем, что с друзьями распил на вершине Монблана трехлитровую бутылку шампанского, принял участие в создании дизайна часов мануфактуры Jaquet Droz. Об этом «Ленте.ру» рассказал сам Волков.

На циферблате модели Petite Heure Minute в 43-миллиметровом корпусе из розового золота, выпущенной в единственном экземпляре, в технике росписи по эмали воспроизведено полотно современного художника Виктора Пивоварова «Философ и художник», находящегося в коллекции Дмитрия Волкова.

«Эта картина очень символична. В ней живописец сравнивает инструментарий языка философа и художника, — пояснил предприниматель свой выбор полотна. — По его мнению, художественные образы гораздо яснее запутанного философского языка. Вообще, философия и ее переплетение с искусством очень интересно отображены в творчестве Пивоварова. Он задает много правильных метафизических вопросов. Например, должно ли философское понятие быть изображено, чтобы стать реальным?»

На вопрос, почему была выбрана именно модель Jaquet Droz, коллекционер ответил, что, когда ему предложили стать другом этой мануфактуры, его очень заинтересовала ее история. «С самого начала основатель бренда выбрал особый путь развития, пытаясь создавать машины, которые могли бы творить. Прошло уже почти 300 лет, а мы все еще работаем над созданием подобных машин», — пояснил Волков, который, являясь доктором философских наук, разрабатывает тему искусственного интеллекта в своих научных работах. Также он добавил, что считает уникальные часы, созданные при его участии, «предметом искусства и ценной инвестицией».

Виктор (Виталий) Пивоваров — советский и российский художник, представитель так называемого «московского концептуализма», иллюстратор. Помимо занятий живописью, работал иллюстратором (ему принадлежит авторство логотипа детского журнала «Веселые картинки»). Работу «Художник и философ» Виктор Пивоваров создал для проекта «Философские тетради Ольги Серебряной» (2012).

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