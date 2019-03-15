Ценности
 
Последние новости
Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии
Больше половины элитного жилья в Москве оказалось не жильем
Назван худший фильм киновселенной Гарри Поттера
«Роскосмос» захотел использовать МКС для военных экспериментов
Еще одна страна наказала Россию за инцидент в Керченском проливе
Олимпийский чемпион сравнил зарплаты фигуристов с футбольными
Спасатели достали из колодца маленького леопарда
В появлении Грудинина в Госдуме увидели катастрофу
Украина осталась без денег по спору с Россией
Новости партнеров

Пивший шампанское на Монблане россиянин придумал дизайн уникальных часов

Перейти в «Мою Ленту»

Предприниматель, коллекционер и философ Дмитрий Волков, известный, в числе прочего, тем, что с друзьями распил на вершине Монблана трехлитровую бутылку шампанского, принял участие в создании дизайна часов мануфактуры Jaquet Droz. Об этом «Ленте.ру» рассказал сам Волков.

На циферблате модели Petite Heure Minute в 43-миллиметровом корпусе из розового золота, выпущенной в единственном экземпляре, в технике росписи по эмали воспроизведено полотно современного художника Виктора Пивоварова «Философ и художник», находящегося в коллекции Дмитрия Волкова.

«Эта картина очень символична. В ней живописец сравнивает инструментарий языка философа и художника, — пояснил предприниматель свой выбор полотна. — По его мнению, художественные образы гораздо яснее запутанного философского языка. Вообще, философия и ее переплетение с искусством очень интересно отображены в творчестве Пивоварова. Он задает много правильных метафизических вопросов. Например, должно ли философское понятие быть изображено, чтобы стать реальным?»

На вопрос, почему была выбрана именно модель Jaquet Droz, коллекционер ответил, что, когда ему предложили стать другом этой мануфактуры, его очень заинтересовала ее история. «С самого начала основатель бренда выбрал особый путь развития, пытаясь создавать машины, которые могли бы творить. Прошло уже почти 300 лет, а мы все еще работаем над созданием подобных машин», — пояснил Волков, который, являясь доктором философских наук, разрабатывает тему искусственного интеллекта в своих научных работах. Также он добавил, что считает уникальные часы, созданные при его участии, «предметом искусства и ценной инвестицией».

Виктор (Виталий) Пивоваров — советский и российский художник, представитель так называемого «московского концептуализма», иллюстратор. Помимо занятий живописью, работал иллюстратором (ему принадлежит авторство логотипа детского журнала «Веселые картинки»). Работу «Художник и философ» Виктор Пивоваров создал для проекта «Философские тетради Ольги Серебряной» (2012).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
Метеорит пустили на циферблаты часов
Швейцарцы показали часы с порхающей колибри-автоматоном
Ценности
Ценности00:04Сегодня

До трусов

Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
13:20Сегодня

Монах сменил пол ради карьеры модели

16:5713 марта

Россияне призовут мир экономить воду

17:54Сегодня

Помощница Петросяна похвасталась роскошной жизнью

Ценности00:0213 марта
Иман и Дэвид Боуи

Африканские царицы

Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
08:15Сегодня

Студентки устроили фотосессию в супермаркете и прославились

11:0712 марта

Ким Кардашьян снялась в белье для рекламы аксессуара из 90-х

16:23Сегодня

Обвиненный в домогательствах российский дизайнер запел

Ценности18:0827 февраля

Первая супермодель СССР

Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
22:3314 марта

Тучная модель призналась в проблемах из-за веса и попала на обложку журнала

17:10 9 марта

Жанна Агузарова изменила внешность

12:01Сегодня

Эмили Ратаковски обругали за пляжные фото с полной подругой

Россия
Активистка феминистского сообщества на митинге в Санкт-Петербурге «Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Сожжение автомобиля ради освобождения парковки сочли нормой
Российский депутат пойдет под суд за репост картинки о росте цен
Избежавший ареста за трехмиллиардную взятку депутат определился с будущим
Все материалы
Мир
Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни
Российские штурмовики вернулись в Сирию
Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии
США ввели санкции против обвинявших американских военных в преступлениях
США ввели санкции против российских компаний из-за Украины
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
США отказали Польше в военном усилении
Все материалы
Бывший СССР
Столкновения в центре Киева. Август 2014 года«Порешить этих тварей на месте!»
Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные на Украине
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Белоруссия обвинила посла России в неуважении и назвала «счетоводом»
Саакашвили назвал цель возвращения в Киев
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
Заподозренный в реабилитации нацизма украинский чиновник ответил россиянам
Белорус нашел на помойке килограммы радиоактивных веществ
Все материалы
Экономика
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Россия освободилась от нефтяной зависимости
Украинские санкции помешали российскому мегапроекту
Иван Овчинников«Я пошел за лидером»
Чтобы добиться успеха, надо найти правильную франшизу
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
Министр раскрыл схему воровства газа на Кавказе
Visa и MasterCard накажут за Венесуэлу
Все материалы
Силовые структуры
Вадим БелоусовДепутат Госдумы уличен в крупнейшей взятке в истории России
Его обвинили в получении трех миллиардов рублей. Но не арестовали
Сергей МагинВсе могут короли
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Московских элитных гаишников поймали на взятке
Суд отказал в аресте задержанного за трехмиллиардную взятку депутата
Российские полицейские накрыли незаконный цех по переработке крабов
Россиянка заморила приемного ребенка до инвалидности ради пособия
Все материалы
Наука и техника
Дмитрий РогозинНе прощай их, Юра
Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Стала известна дата запуска второй замены «Союз МС»
«Роскосмос» захотел использовать МКС для военных экспериментов
В России назвали главную особенность С-400
США показали новую боевую машину-амфибию
Все материалы
Спорт
Вспомнить все
Эта Лига чемпионов — огонь. «Реал» и ПСЖ уже сгорели
Роналду снова понадобился Португалии
Харитонову предложили побить Емельяненко
Стали известны пары участников 1/4 финала Лиги Европы
Определились пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Острые крылья довели Шакила О'Нила до слез
«Время пришло!»
Голос UFC — миллионер, разбогатевший на одной фразе. Его брат сделал то же самое
Все материалы
Культура
«Ну и шмотки же вы носили в 90-х»
13-летняя звезда лучшего фильма месяца о скейтерах, хип-хопе и ностальгии
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Страх и порок
20 лучших книг для современных школьников
В Москве сгорели древние сокровища фонда музея имени Андрея Рублева
Назван худший фильм киновселенной Гарри Поттера
Поедающий грязные подгузники Джордж Клуни ужаснул домработницу
Мединский решил защищать русское кино по праздникам
Все материалы
Интернет и СМИ
Караван в никуда
Один из лучших фотографов мира показал, как желание жить лучше стало для людей приговором
В терминалах оплаты нашли ворующий деньги вирус
В WhatsApp обнаружили новую функцию
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Девушка обнаружила в сети письма своих родственников из прошлого века
Судьбу пива с пряничным кляпом отдадут на откуп соцсетям
Все материалы
Ценности
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Монах сменил пол ради карьеры модели
Помощница Петросяна похвасталась роскошной жизнью
Студентки устроили фотосессию в супермаркете и прославились
Обвиненный в домогательствах российский дизайнер запел
Все материалы
Путешествия
Крутое пике
По всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
Обрушение скалы на гулявших по пляжу туристов попало на видео
Пассажир бросил монеты в двигатель самолета на удачу и пошел под суд
Пассажир бизнес-класса обнаружил живую личинку в своем обеде
Сердобольный пилот задобрил пассажиров задержанного рейса гамбургерами
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
Умершая девочка спасла жизнь пятерым детям
Променявший еду на пиво американец стремительно похудел
Индиец набил полный рот живыми пчелами
Полька с внешностью куклы Барби и грудью восьмого размера осталась одинока
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Все материалы
Страна необычных пикапов
Что такое «ют» и почему они так популярны в Австралии
История самой странной Audi
Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы
Повесть о настоящем человеке
Почему обновление Mazda 6 — не просто рестайлинг
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Вместо кроссовера Bugatti выпустит электрический суперкар
Российский Geely Atlas получил версию с турбомотором
Tesla представила маленький кроссовер Model Y
Все материалы
Дом
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Золотые кирпичи
Что стало с первыми в России элитными домами для новых русских
В Петербурге заметили обвал спроса на жилье
Четверть вторичных квартир в Москве оказались неликвидом
Названа главная угроза жилью россиян
Названа стоимость самой дешевой «однушки» Москвы
Все материалы