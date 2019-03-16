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В России задумались о беспилотном танке

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Следующим шагом развития танка Т-90МС может стать его роботизация. Об этом в субботу, 16 марта, заявил в интервью РБК гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

По его словам, в настоящее время машина уже имеет такой уровень цифрового обеспечения, что «переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой».

При этом Потапов отметил, что планы по дальнейшему развитию танка будут определяться заказчиком, так как именно он решает, как будет использовать технику во время боев.

В феврале «Уралвагонзавод» опубликовал видео испытаний Т-90МС. В ролике продемонстрировали ходовые испытания, стрельбу во время движения, а также работу экипажа внутри боевой машины.

Т-90МС представляет собой экспортный вариант танка Т-90М. Т-90М («Изделие 188М») создается в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Танк представляет собой модернизированный вариант Т-90А. Изделие в настоящее время проходит государственные испытания.

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