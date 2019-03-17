Метель вынудила фермеров откапывать заживо погребенных в снегу коров

Dale Jessie Vocu / Facebook

Жительница американского города Кайл в штате Южная Дакота, который недавно накрыло сильнейшей метелью, опубликовала в своем Facebook видео с фермерами, выкапывающими своих коров из огромных сугробов на ранчо Three Mile Creek.

На кадрах видны две головы особей, выглядывающих из проделанных в снегу отверстий. Животные были полностью завалены и оказались будто под снежным куполом.

«Мы не знаем точно, сколько мы потеряли [коров], надо ждать потепления. Но мы гордимся тем, что смогли спасти нескольких», — написала девушка.

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