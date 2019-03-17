Чиновники запретили «Яндекс.Няне» брать ребенка на работу и угрожали забрать его

Жительница Ростова-на-Дону Лада Королева, которую интернет-пользователи прозвали «Яндекс.Няня», получала угрозы от чиновников за то, что ходит на работу вместе с маленькой дочерью в коляске. Об этом девушка рассказала порталу «161.ру».

По словам молодой мамы, недавно ей позвонили из отдела образования Пролетарского района и сказали, что она не может работать с ребенком на руках. Ей пригрозили, что в противном случае у нее отнимут дочь. «Мне сказали: работайте, но без ребенка», — вспоминала ростовчанка.

Королева написала о случившемся на своей странице в соцсети, после чего ей снова позвонили и извинились. Также она проконсультировалась «со знающими людьми», которые заверили ее, что по такой причине ее дочь забрать не могут.

Лада Королева прославилась в марте после того, как в сети появилась фотография, как она идет по улице в костюме курьера «Яндекс.Еда» и с детской коляской. Сообщалось, что 18-летняя девушка вышла на работу после того, как отца ее ребенка забрали в армию. Маленькую дочь она берет с собой, потому что ее не с кем оставить.

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