В отъезде украинцев в другие страны на заработки не увидели катастрофы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что отъезд украинцев в другие страны за заработки не является катастрофой. Об этом он заявил в интервью «Радио Культура», передает «Громадське».

Материалы по теме Грязная работа Что ждет украинских гастарбайтеров в Европе

«Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для страны», — сказал он, добавив, что таким членам диаспоры необходимо предоставить возможность законно иметь двойное гражданство.

В конце 2017 года Климкин утверждал, что в Польше находится около одного миллиона украинских граждан. По его словам, украинцы «реально спасают» польскую экономику.

23 января стало известно, что Украина утратила первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию. Как свидетельствуют данные Росстата, в 2018 году число мигрантов, прибывших в Россию с Украины, сократилось более чем в три раза по сравнению с 2017 годом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!