Российские канатоходцы прогулялись между многоэтажками

UFA1ru / YouTube

Двое канатоходцев из Уфы прошли по канатам, натянутым между двумя десятиэтажками на Бакалинской улице. Видео с их трюком в воскресенье, 17 марта, опубликовал на своем YouTube-канале портал UFA1.RU.

Как рассказал порталу один из экстремалов, расстояние между домами составляло 56 метров. К выполнению трюка молодые люди готовились две недели. «Идея появилась давно, и как только появилось время, мы пошли», — пояснил собеседник портала.

Он также отметил, что после прохода по канату его вместе с напарником задержали сотрудники полиции. В отделении им пришлось написать объяснительную, после чего молодых людей отпустили.

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