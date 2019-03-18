Оценены последствия новых антироссийских санкций для мира

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что новые санкции США против России повлияют на глобальный энергетический рынок. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Баку накануне заседания мониторингового комитета ОПЕК+, передает РИА Новости.

«Россия — большой поставщик газа в Европу, нефти — в Китай. Если это случится, это отразится на Европе, Китае и всем мире», — предупредил он.

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По словам министра, Саудовская Аравия положительно оценивает сотрудничество с Россией, в рамках которого страны предпринимают правильные совместные шаги для стабилизации рынка.

В феврале США добавили возможные санкции в отношении проектов в области сжиженного природного газа (СПГ) из нового санкционного документа. Согласно нему, президент США сможет наложить санкции против любого инвестора в совместные с Россией проекты по добыче СПГ за пределами России. Соответствующий законопроект пока не принят.

В январе аль-Фалих выразил сожаление, что Россия сокращает добычу нефти медленнее, чем хотелось бы Эр-Рияду.

7 декабря в Вене между участниками ОПЕК и государствами, не входящими в организацию, было заключено соглашение ОПЕК+. Страны договорились о снижении уровня добычи нефти в течение первого полугодия 2019 года: члены ОПЕК — на 800 тысяч баррелей в сутки, страны вне ОПЕК — на 400 тысяч баррелей в сутки. Возможность пересмотра условий договора будет в апреле. Всего с рынка участники соглашения намерены убрать 1,2 миллиона баррелей в сутки.

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