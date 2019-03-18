Бывший игрок «Спартака» рассказал о «закончившемся» крымском футболе

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Данишевский рассказал о ситуации с футболом в Крыму. Его слова приводит Sport24.

Данишевский заявил, что в 2014 году местный чемпионат практически прекратил свое существование. По его словам, зрителей на стадион приходит мало, даже на дерби между «Таврией» и «Севастополем» присутствует не более 200 человек, из которых большая часть — родственники спортсменов. Он отметил, что уровень чемпионата Крыма сравним со второй российской лигой.

По словам экс-форварда «Спартака», большинство футболистов пытаются перебраться в другие чемпионаты. «Но попасть куда-то сложно — уровень другой, да и заметить могут только в России. На Крым никто внимания не обращает», — добавил Данишевский.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Летом 2015-го был создан Крымский футбольный союз, имеющий особый статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и организован чемпионат Крыма, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Без согласия УЕФА Российский футбольный союз не имеет права проводить турниры на территории Крыма.

Данишевский — чемпион России и обладатель Кубка страны в составе «Спартака». В 2017 году он завершил карьеру и стал работать детским тренером в Севастополе.

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