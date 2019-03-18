NASA предупредило о приближающемся к Земле астероиде

К Земле приближается недавно обнаруженный астероид 2019EA2. Об этом сообщает NASA.

30-метровый небесный объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта. Он пролетит на расстоянии в 305 тысяч километров от Земли.

Астероидами считаются космические тела с диаметром более 30 метров.

В ноябре 2018 года астрономы предупредили о приближении мертвой кометы-черепа 2015 TB145. 100-метровый объект пролетел мимо Земли на расстоянии 38 миллионов километров.

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