Протестующим сербам пригрозили насилием в ответ на беспорядки

Президент Сербии Александр Вучич заявил о недопустимости применения насилия со стороны протестующих. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению главы государства, демонстранты имеют право выражать недовольство, однако они не должны применять насилие. «На улице можете делать что угодно, пока все спокойно, однако насилие я не позволю ни на секунду. Они должны это знать: если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем», — отметил он.

Вучич подчеркнул, что в Сербии нет «картин людей с разбитыми головами», как во время протестов во Франции, потому что на улице нет полиции.

Сербский лидер заявил о готовности к возможным внеочередным выборам и выразил уверенность, что оппозиционеры не наберут необходимого количества голосов. «Разница настолько велика — это не разница в один-два процента. Я всегда получу 55 процентов, а может и больше. А они получат максимум 10-15, 16, 17 процентов — не больше», — заключил он.

Протесты в Сербии против действующего президента Александра Вучича продолжаются с декабря 2018 года. 17 марта в Белграде протестующие встали живым кольцом вокруг резиденции главы государства, чтобы не дать ему покинуть здание, и потребовали от Вучича выйти и обратиться к народу. Позднее сербский лидер покинул резиденцию под свист и оскорбительные выкрики из толпы.

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