В России запустили первый поезд с капсульными плацкартами

Поезд с обновленными плацкартными вагонами капсульного типа отправился в свой первый рейс с вокзала Ростов-Главный. Он проследует по маршруту Ростов-на-Дону — Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора РЖД Дмитрия Пегова.

При разработке нового дизайна вагонов учитывались основные пожелания и замечания пассажиров. Ключевая особенность новых плацкартов — возможность организовать личное пространство с помощью перегородок и индивидуальных шторок.

Интерьер вагона выполнен в светлых тонах. Кроме того, в поезде появятся вендинговые автоматы, а в туалетах установят душ, пеленальные столики, автоматические краны, бумажные полотенца, фен для рук и дозаторы мыла.

В конце декабря 2018 года Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка РЖД) получила первый вагон обновленного плацкарта. По словам представителя ФПК, перед введением вагона в эксплуатацию его ожидала сертификация и тестовые испытания.

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