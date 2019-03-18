Шнуров назвал расценки за пост в Instagram

Рекламный пост в Instagram Сергея Шнурова стоит 4,5 миллиона рублей. Об этом сам музыкант рассказал в интервью телеведущему Алексею Пивоварову для проекта «Редакция». Запись доступна на YouTube.

По словам Шнурова, он не хочет, чтобы его лента в Instagram пестрела рекламой, поэтому установил высокие расценки на платные публикации. Так, за рекламу средства от диареи он получил три миллиона рублей.

«Очень много чего предлагают, но если сумма меньше, я отказываюсь. Не хочется засорять Instagram бесконечными постами, как это делают многие. За миллион я бы каждый день выкладывал рекламный пост, но мне это не нужно», — заявил певец.

По словам Пивоварова, после интервью Шнуров позвонил ему и сообщил, что поднял цены, и теперь рекламный пост на его странице стоит 4,5 миллиона рублей.

У Шнурова 4,5 миллиона подписчиков в Instagram. Записи в его профиле состоят в основном из селфи и многочисленных стихотворений на актуальные темы. Он говорит, что заставляет себя рифмовать для «тренировки поэтической мышцы».

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