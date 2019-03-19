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В Лондоне нашли подозрительную недвижимость на миллиарды долларов

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В Англии и Уэльсе нашли 87 тысяч объектов недвижимости, которые принадлежат анонимным компаниям, зарегистрированным в налоговых убежищах. Эта информация приводится в отчете неправительственной антикоррупционной организации Global Witness.

Активы оцениваются не менее чем в 74,3 миллиарда долларов. Global Witness передала сведения британскому парламентскому комитету. Отмечается, что еще в 2016 году правительство страны планировало ввести реестр конечных владельцев недвижимости, но процесс идет медленно. 40 процентов анонимной недвижимости располагаются в Лондоне, причем большая их часть, порядка 10 тысяч, в Вестминстере.

«Становится все более очевидным, что британская собственность является одним из любимых инструментов преступников и коррупционеров для кражи и отмывания украденных денег», — подчеркнул представитель Global Witness Ава Ли.

В организации заявили, что их расследования неоднократно показывали, как преступники и коррумпированные политики могут использовать британский рынок недвижимости, чтобы скрывать свои доходы, а также обеспечить безопасное убежище себе и своим семьям.

В начале этого года в Великобритании начали формировать специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Она в первую очередь будет следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии.

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