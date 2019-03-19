Трамп допустил вступление еще одной страны в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что «всерьез рассматривает» возможность членства Бразилии в НАТО. Об этом он рассказал на совместной с бразильским коллегой Жаиром Болсонару пресс-конференции, передает Reuters.

Вашингтон намерен объявить Бразилию главным стратегическим союзником среди государств, не входящих в НАТО, и допускает возможность членства Бразилии в альянсе. «Это значительно укрепит безопасность и сотрудничество между нашими странами», — объяснил американский лидер.

Кроме того, Трамп поддерживает желание Болсонару присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития. По словам американского лидера, отношения между странами «никогда не были настолько близкими».

Ранее Болсонару призвал «очистить Бразилию от грязных левых взглядов». Отмечалось, что поездка бразильского лидера в Вашингтон должна продемонстрировать приверженность южноамериканской страны США, что является отклонением от традиционной дипломатической линии страны.

Болсонару стал президентом Бразилии 28 октября 2018 года. Он отмечал, что планирует изменить направление движения страны и сближаться с развитыми экономиками, а не региональными союзниками.

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