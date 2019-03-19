Звезду Disney заподозрили в отправке интимных фото 13-летней девочке

Актера Кайла Мэсси, известного по сериалам «Готэм» и «Практика», обвиняют в том, что он присылал откровенные снимки 13-летней девочке. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что 27-летняя бывшая звезда канала Disney отправлял фотографии своего полового члена и сообщения сексуального характера. Теперь против него подали иск на 1,5 миллиона долларов.

Мэсси свою вину не признал и назвал случившееся попыткой вымогательства. Он рассказал, что в начале года с ним связались юристы подростка и пообещали разрушить его карьеру, если тот не выплатит сумму. Актер также призвал своих поклонников не спешить с выводами.

Кайл Мэсси — американский рэпер и актер. Кроме «Готэма» и «Практики» он появлялся в таких шоу, как «Инь! Янь! Йо!», «Волшебный мир Дисней», «Быть Мэри Джейн», «Такая Рэйвен» и «Кори в доме». Помимо этого, он участвовал в передаче «Танцы со звездами» и снимался в фильме Disney «Лучший пес».

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