Преданный пес повредил лапы в погоне за бросившими его хозяевами

dailymail.co.uk

В таиландском городе Паттайя хозяева оставили домашнюю собаку на улице и уехали. На видео произошедшего обратил внимание таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 18 марта. Автор ролика Кэт Яроэнсук (Kat Jaroensuk) ехала на пассажирском сиденье мотоцикла, когда заметила пса, преследующего серебристый пикап. Девушка постучала в окно автомобиля и обратила внимание пары на бегущую собаку. Те опустили боковое стекло и выкрикнули, что «он (пес — прим. «Ленты.ру») им не нужен».

«Они намеренно оставили своего питомца на улице, — заключила Яроэнсук. — Не знаю, как долго эта несчастная собака бежала за машиной, но я видела, что от быстрого бега ее лапы покрылись ранами». По версии девушки, семья переезжала в новый дом и решила избавиться от пса.

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