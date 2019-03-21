В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО

Россия, скорее всего, не будет нападать на союзников НАТО. Такое заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает РИА Новости.

«Очевидно, что та цена, которую придется заплатить за это, будет сильно превышать возможную выгоду», — пояснил Данфорд.

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Военачальник считает, что Москва причастна к вмешательству в американские выборы в 2016 году. «Каждый день он [президент России Владимир Путин] проводит информационные операции и операции в киберпространстве в Европе», — добавил он. Россию в разговоре он назвал авторитарным государством.

До этого Данфорд сказал, что США не должны отказываться от возможности нанесения ядерного удара первыми. В то же время глава Европейского командования ВС США и командующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявлял, что Москва не может конкурировать с США в длительном конфликте с применением обычных видов оружия. В связи с этим он считает, что Россия серьезно раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, «это часть российской доктрины».

15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

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