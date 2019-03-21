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Власти Якутска опровергли сообщения о готовящемся митинге против мигрантов

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Жители города во время встречи с властями Республики Саха, посвященной вопросу незаконной миграции

Информация о том, что жители Якутска намерены провести очередную несанкционированную антимигрантскую акцию, череда которых началась после изнасилования одной из местных жительниц несколькими приезжими, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главы республики Айсена Николаева.

«На сегодняшний день в городе ситуация спокойная, МВД подтверждает данную информацию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что появившаяся ранее информация, вероятно, соответствует данным от 18 марта, когда активисты потребовали встречи с главой региона. Как отметили в пресс-службе, на следующий день Николаев встретился с местными жителями в спорткомплексе «Триумф».

Ранее источник радиостанции «Говорит Москва» сообщил о том, что в Якутске готовится очередная антимигрантская акция. По словам собеседника, молодые люди, преимущественно спортсмены, съезжаются с разных районов республики для проведения стихийного митинга. Он подчеркнул, что речь идет о двух-трех тысячах людей.

Ситуация в Якутске обострилась после того, как 17 марта мигрант из Киргизии затащил в машину местную жительницу, изнасиловал и отвез знакомым в автомобильную мастерскую. Информация о случившемся вызвала стихийный митинг в центре Якутска.

На следующий день несколько тысяч горожан провели собрание в местном спорткомплексе. Перед якутянами выступили мэр и глава республики, однако они не смогли успокоить людей. Начались нападения на мигрантов, оскорбления и угрозы в их адрес. В сети стали рассылаться ксенофобские сообщения. Толпа в Якутске штурмовала мечеть.

Все это привело к тому, что мигранты боятся выходить на работу, а в республику прибыла делегация представителей посольства Киргизии. Подозреваемые в изнасиловании арестованы. При этом, по данным Следственного комитета, абсолютно большинство подобных преступлений в Якутии за последние два года было совершено местными жителями.

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