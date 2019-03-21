Шарпея исключили из списка собак-убийц

МВД сократило список потенциально опасных пород собак, чей выгул запрещен без поводков и намордников, с 69 до 13 пунктов. Об этом в среду, 21 марта, представитель ведомства Алексей Беззубов сообщил «Интерфаксу».

По его словам, обновленный перечень был основан на замечаниях общественности и предложениях исполнительной власти, в частности, Российской кинологической федерации. Беззубов уточнил, что в дальнейшем список может корректироваться.

В настоящее время оттуда исключены многие породы собак, например, овчарки и шарпеи.

Новый реестр включает в себя 12 пород, отдельным пунктом выделены метисы. Туда вошли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды. Там же оказались гуль доги, питбульмастифы и «северокавказские собаки». В отдельную категорию выделили волкособов.

О создании списка потенциально опасных собак сообщалось 7 марта. По данным МВД, в него были включены 69 пород собак, которые обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку».

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