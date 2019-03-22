Логинов провалил спринт на Кубке мира по биатлону

Российский биатлонист занял девятое место в спринте на девятом этапе Кубка мира в Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем гонки на 10 километров стал норвежский спортсмен Йоханнес Бе. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 39,9 секунды. Вторым пришел к финишу итальянец Лукас Хофер. Третью строчку занял представитель Франции Кентен Фийон Майе. 27-летний Логинов отстал от лидера на 52,9 секунды. Россиянин допустил всего один промах.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде россиянин показал второй результат в спринте. Логинов уступил лишь 13,7 секунды победителю — Бе. Третье место также занял Кентен Фийон Майе.

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