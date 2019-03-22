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Россиянам предложили выдавать по две пенсии

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В Госдуме предложили выдавать отдельным категориям россиян вторую пенсию. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 19 марта.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время на вторую пенсию уже могут претендовать нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или перенесших заболевания из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или в связи с работами по ликвидации последствий ЧП. Семьям граждан, ставших инвалидами из-за катастрофы в Чернобыле или принимавших участие в ее ликвидации, могут устанавливать пенсию в связи с потерей кормильца или же страховую или соцпенсию по старости.

Согласно нынешнему законодательству, нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавших или участвовавших в ликвидации Кыштымской аварии на химкомбинате «Маяк» в 1957 году (первой в СССР радиационной ЧС техногенного характера), не могут претендовать на пенсию по случаю потери кормильца. Как отмечается в пояснительной записке, текущая инициатива направлена на обеспечение равными соцгарантиями граждан, пострадавших в этих двух авариях.

В Пенсионном фонде отметили, что помимо пострадавших в результате аварии в Чернобыле право на вторую пенсию имеют участники Великой Отечественной войны, те, кто стал инвалидом вследствие военной травмы, пишет «Российская газета». Также на нее могут претендовать родители и вдовы военнослужащих, которые служили по призыву и погибли или умерли в этот период (или скончались из-за травмы, полученной после увольнения со службы). Также на вторую пенсию могут претендовать россияне, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда, федеральные чиновники, космонавты и летчики-испытатели — им положена страховая пенсия по старости, а также госпенсия за выслугу лет.

Кыштымская авария произошла в 1957 году на химкомбинате «Маяк» в закрытом городе Челябинск-40 (в настоящее время Озерск) из-за взрыва в емкости для радиоактивных отходов из-за выхода из строя системы охлаждения. Вследствие аварии 23 деревни, располагавшиеся в наиболее загрязненных районах, были отселены. В ходе ликвидации ЧС в той или иной степени пострадали порядка 250 тысяч ликвидаторов.

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