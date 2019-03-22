Битва львиц со взрослым львом за жизнь детенышей попала на видео

Попытка агрессивного льва захватить чужой прайд попала на видео. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Видео было снято на территории Национального парка Крюгера, расположенного в Южно-Африканской Республике. На кадрах видно, как два самца и три самки борются с хищником, который пришел захватить власть над прайдом. Львицы вступили в драку после того, как агрессор зарычал на их детенышей.

В какой-то момент драка утихла, но захватчик не сдался и снова напал на одну из львиц. За нее вступился самец, а затем и другие самки. Им все же удалось отстоять прайд.

По словам специалистов, такие драки случаются довольно часто. В два-три года молодой самец покидает свой прайд и ищет себе новый. Для этого он должен прогнать оттуда всех самцов и убить львят, чтобы позже зачать своих.

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