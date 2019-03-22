Компания Руслана Байсарова установила ключевую часть моста в Китай

Компания «УСК Мост», контрольный пакет которой принадлежит бизнесмену Руслану Байсарову, завершила важную часть работ по строительству первого железнодорожного моста через Амур, который соединит Россию и Китай, сообщает агентство «Прайм».

Компанией была проведена укрупнительная сборка и монтаж пролетного строения длиной 132 метра и весом более тысячи тонн. Для завершения всех работ по возведению российской части моста, еще потребуется установить конструкции на опоры и произвести монтаж рельсового пути. Работы планируется завершить в декабре 2019 года. Однако уже в начале сентября 2019 года начнется рабочее движение по мосту.

Мост соединит поселок-порт Нижнеленинское в Еврейской Автономной области с городом Тунцзян в провинции Хэйлунцзян. Общая протяженность сооружения – более 7 километров, участка через Амур — свыше 2,2 километра. Ожидаемая пропускная способность — 21 миллиона тонн грузов в год. Инвестиции в строительство российской части оцениваются в сумму свыше 9 миллиардов рублей. «УСК Мост» начала строительство в июне 2016 года, после подписания договора генподряда с Российским фондом прямых инвестиций.