Российское судно арестовали в Испании

В Испании наложили арест на сухогруз «Заполярье», принадлежащий Мурманскому морскому пароходству и стоящий в порту Мотриль. Такое решение вынес суд по коммерческим спорам провинции Гранада, сообщает Deutsche Welle.

Как рассказал капитан порта Фернандо Рамос Корона, поводом для ареста стали долги за стоянку. «Заполярье» стоит у причала с сентября 2018 года, его владелец должен платить три тысячи евро в день.

В испанском отделении Международной федерации транспортных рабочих пояснили, что арест 180-метрового сухогруза по закону мог произойти через три месяца неуплаты. Однако в итоге начальство порта подало иск лишь убедившись, что владелец не намерен платить за стоянку.

Как отмечается, существует угроза продажи судна за долги, хотя никакого решения суда по этому вопросу пока нет. По оценке испанской стороны, цена сухогруза составляет 15 миллионов евро.

Deutsche Welle отмечает, что это не единственное «фактически брошенное в Испании» судно Мурманского морского пароходства. Так, с мая 2018-го в порту Авилес находится «Северная Земля». Она была задержана по иску Гибралтара за неуплату заправки, а затем задолжала и за стоянку в испанском порту.

В январе сообщалось об аресте в Великобритании сухогруза «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!