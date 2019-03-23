Загитова до утра прождала допинг-теста после победы на ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что после произвольной программы на чемпионате мира в Японии просидела с девяти вечера до пяти утра в ожидании допинг-теста. Слова спортсменки приводит ТАСС.

По словам Загитовой, она побила собственный рекорд по продолжительности ожидания. Она отметила, что у нее не было времени осмыслить победу на чемпионате мира. Также спортсменке не удалось поспать. «Сейчас чуть-чуть посплю и, думаю, вот тогда радость будет зашкаливать», — сказала Загитова.

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Произвольная программа у женщин прошла 22 марта. Загитова выиграла ее, как и короткую программу двумя днями ранее. 16-летняя спортсменка впервые в карьере победила на чемпионате мира. Также она является олимпийской чемпионкой 2018 года.

После короткой программы Загитова в течение пяти часов сдавала допинг-тест и задержалась до трех ночи. В ее организме не хватало жидкости.

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