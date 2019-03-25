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Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины

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Владимир Малиновский

Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает РБК.

По данным источников издания, инцидент произошел 19 марта после расширенной коллегии Генпрокуратуры. Малиновский приехал на встречу, стал выходить из автомобиля, поскользнулся и упал. Получивший травмы замгенпрокурора был экстренно госпитализирован в реанимацию и несколько дней находился без сознания.

22 марта Малиновский пришел в себя, он продолжает находиться под наблюдением врачей.

Официального подтверждения случившегося от Генеральной прокуратуры «Ленте.ру» получить пока не удалось.

66-летний Владимир Малиновский занимает пост заместителя генерального прокурора с 2006 года, он курирует Центральный федеральный округ.

В октябре прошлого года погиб заместитель генерального прокурора Саак Карапетян. Он разбился при крушении вертолета около деревни Вонышево Костромской области. Помимо замгенпрокурора, на борту находились еще три человека, никто из них не выжил. В качестве предварительной причины авиакатастрофы была названа потеря пилотом ориентации в темное время суток.

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