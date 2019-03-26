Россия захотела еще больше влезть в долги

Министерство финансов рассматривает возможность повторного размещения госдолга России в 2019 году. Об этом рассказал директор департамента госдолга и государственных активов Минфина Константин Вышковский, сообщает РБК.

По его словам, программу заимствований никто не отменял, поэтому новый выпуск, возможно, состоится. «Общую совокупную программу заимствований никто не отменял, она большая. Для диверсификации источников и при благоприятной конъюнктуре, конечно, можем», — рассказал чиновник.

В марте Россия уже провела рекордное с 2013 года размещение государственных облигаций. Объем размещения составил три миллиарда долларов и 750 миллионов евро. Долларовый выпуск предполагает погашение в 2035 году, дополнительный выпуск в евро — в 2025-м. Ставки составили 5,1 и 2,375 процента годовых соответственно.

До этого Минфин размещал госдолг России в ноябре 2018 года. Тогда объем составил всего один миллиард евро с погашением в 2025 году. Размещение в марте прошло на фоне санкционных рисков со стороны США, которые частично усилились после публикации результатов расследования генпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Новый санкционный закон может привести к запрету иностранцам инвестировать в госдолг России.

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