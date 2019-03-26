Премьер Греции пожаловался на преследование турецких истребителей

Турецкие истребители преследовали премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, когда он летел на вертолете на остров Агатонисион в Эгейском море в понедельник, 25 марта. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Глава правительства пожаловался, что для подобного «приветствия» турецкие истребители нарушили греческое воздушное пространство. «Они должны знать, что эти глупые действия не имеют смысла. Они лишь тратят керосин и бензин», — сказал он.

Ципрас также пошутил, что турецкие военные хотели присоединиться к празднику: Греция 25 марта отмечала 198-ю годовщину национально-освободительной революции против ига Османской империи. Премьер также отметил, что Афины привержены диалогу и сотрудничеству с Анкарой, но при необходимости «будут делать то, чему учили наши предки: защищать свои права и свой суверенитет».

В греческом Генштабе сообщили, что вертолету Ципраса пытались мешать два истребителя F-4, передает ТАСС. Из-за их приближения вертолету пришлось снизиться практически до высоты в 30 метров. Истребители успели приблизиться на расстояние 6,5 километра. На их перехват поднялись греческие F-16.

Материалы по теме Битва за эгейское небо Необъявленная греко-турецкая война

Как уточнили в Генштабе, в понедельник восемь самолетов ВВС Турции в общей сложности нарушили воздушное пространство Греции 47 раз. Подобное произошло впервые с 2016 года. При этом Анкара нарушила договоренность об отсутствии учений или маневров во время национальных праздников.

В то же время агентство Anadolu со ссылкой на источники в оборонной сфере передавало, что турецкие самолеты никому не мешали и никого не преследовали в районе Эгейского моря, а лишь как обычно выполняли свою работу.

Между Грецией и Турцией много лет продолжается ряд территориальных споров, в том числе из-за территориальных вод вокруг островов в Эгейском море. Стороны не могут прийти к согласию по вопросу ширины принадлежащего Афинам пространства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!