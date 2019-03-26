Американец вмешал ЛСД в напитки «негативных» коллег и попался

Американцу грозят обвинения в нападении и незаконном хранении наркотиков за то, что он подмешал ЛСД в напитки своих коллег. Об этом сообщает The Independent.

По данным полиции, инцидент произошел в городе Арнолд (штат Миссури). Подозреваемый — 19-летний американец, работавший в тот момент в компании по прокату автомобилей.

Как сообщается, молодой человек рассказал стражам порядка, что подмешал коллегам наркотик из-за их «негативной энергии». Он добавил ЛСД в напитки троим людям: двум в бутылки с водой и одному в кофе.

Всех выпивших напитки с наркотиком отвезли в больницу, там у них зафиксировали головокружения и дрожь — реакция, соответствующая употреблению ЛСД. Отмечается, что в итоге с пострадавшими все в порядке.

Предъявление обвинений молодому человеку ожидается после того, как от лаборатории получат результаты экспертизы напитков.

Ранее в марте сообщалось о жителе Германии, который получил пожизненный срок за отравление еды своих коллег.

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