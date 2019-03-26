Пассажиров потерпевшего бедствие лайнера пригласили в новый круиз

Пассажирам круизного лайнера Viking Sky, который потерпел бедствие возле берегов Норвегии, предложили полное возмещение средств и пригласили в новое путешествие с компанией Viking Ocean Cruises. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на норвежское информационное агентство Norsk Telegrambyrå.

Представитель организации Юн Мерланн добавил, что Viking Ocean Cruises также оплатит всем пассажирам возвращение домой из норвежского порта Молде, куда позже своим ходом приплыл терпевший бедствие корабль.

23 марта у берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находились 1300 пассажиров. Людей с борта Viking Sky вывозили на трех эвакуационных вертолетах, а две спасательные шлюпки с пассажирами из-за ветра и сильных волн пришлось развернуть назад.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!