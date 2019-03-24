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Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии

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Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.

Лайнер, на борту которого остаются 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна. Сейчас людям ничего не угрожает.

Следующий выход в море, намеченный на 27 марта, отменен. Начато расследование произошедшего.

Viking Sky потерпел бедствие у берегов Норвегии 23 марта. Он встал на якорь из-за проблем с двигателями. На борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров и члены экипажа. По предварительным данным, четверо членов экипажа — граждане России. Среди отдыхающих россиян нет.

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