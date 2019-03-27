Летевшие домой иностранцы случайно оказались в России из-за проблемы попутчика

Самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший из Мюнхена в Шанхай, экстренно приземлился в Новосибирске. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Лайнер Airbus A340-600 совершил экстренную посадку из-за того, что одному из пассажиров, гражданину Китая, внезапно стало плохо во время полета.
Как рассказали представители аэропорта Толмачево, к моменту посадки самолет ожидали бригады скорой помощи, вызванные из Оби и Новосибирска.
Оказалось, что у 57-летнего китайца случился инсульт. О состоянии здоровья мужчины пока неизвестно.
В марте самолет авиакомпании Air China, совершавший рейс Пекин — Лос-Анджелес, экстренно сел в аэропорту российского Анадыря из-за пожарной тревоги. После того как Boeing 777, перевозивший 188 пассажиров, приземлился, все туристы покинули салон самолета, используя аварийные надувные трапы.