100 социально-значимых объектов достроят в Подмосковье до конца года

Строительство более 100 социально-значимых объектов планируется завершить в Подмосковье до конца года, сообщил глава областного Минстроя Руслан Тагиев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 27 марта.

В частности, по его словам, планируется ввести в эксплуатацию лечебный корпус на 190 коек в Дубне, детскую поликлинику в Химках, поликлинику для взрослых и детей в Мытищах, школу на 600 мест в Ступине.

Министр также отметил успешную деятельность Центра бюджетного строительства. В настоящее время он сопровождает более 300 проектов. Тагиев пояснил, что новая система сопровождения строительства позволила сократить сроки сдачи социально-значимых проектов.

Ранее Тагиев проинформировал, что до конца 2019 года на территории региона построят 34 объекта здравоохранения. Кроме того, до 2024 года планируется построить свыше 200 новых школ и детских садов. Как отмечал губернатор Андрей Воробьев, область поставит своеобразный рекорд.

