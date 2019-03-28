Чемпионку мира напугало желание Медведевой выучить сложнейшие прыжки

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала желании Евгении Медведевой выучить четверной сальхов и четверной тулуп. Ее слова приводит Sport24

Бутырская посчитала, что Медведевой будет сложно освоить прыжки, несмотря на ее огромное желание. «Просто ее рост, он меня пугает, если бы чуть поменьше была, то у меня и сомнений бы не было, потому что все имеет значение», — заявила она, отметив, что необходимо посмотреть на попытки фигуристки на тренировках.

Чемпионка мира добавила, что у Медведевой достаточно технических навыков для освоения новых прыжков. Она пожелала фигуристке держать себя в идеальной форме.

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Медведева рассказала о желании выучить четверные прыжки 27 марта. Она заявила, что хочет развиваться, так как фигурное катание не стоит на месте.

На чемпионате мира в Японии фигуристка завоевала бронзовую медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой и представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой. Два предыдущих мировых первенства Медведева выиграла. Турнир в 2018-м спортсменка пропустила.

Помимо этого, в активе фигуристки две серебряные медали Олимпийских игр-2018. В женском одиночном катании она также уступила Загитовой.

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