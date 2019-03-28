Власти Подмосковья рассказали о зачислении в первые классы

Почти 70 тысяч детей зачислены в образовательные учреждения Московской области, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 28 марта.

«До конца июня родители первоклассников могут записать детей в школы по территориальному признаку, а с 1 июля при наличии свободных — в любую понравившуюся школу», — сказала она.

Забралова напомнила, что процедура записи осуществляется через региональный портал госуслуг. Обязательным условием является наличие у ребенка постоянной или временной регистрации, уточнила министр.

С этого года в регионе реализуется масштабная программа по строительству новых образовательных учреждений. Так, до 2024 года планируется сдать в эксплуатацию 190 школ и 75 детских садов. На эти цели предусмотрены 90 миллиардов рублей. Жители области могут выбрать места для новых объектов. Соответствующее голосование продолжается на портале «Добродел».