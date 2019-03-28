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Российский хирург дважды избежал наказания за смерть пациенток

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Забайкальский краевой суд прекратил дело против хирурга Петровск-Забайкальской центральной районной больницы Игоря Машукова по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на юристку «Зоны права» Анастасию Коптееву.

По ее данным, Машуков также осужден по статье 159 УК («Мошенничество путем обмана») и вместо 2,5 лет лишения свободы получил 1,5 года.

По версии следствия, 10 марта 2017 года он провел пациентке операцию в связи с трубной беременностью. На следующий день у нее появился синяк на пояснице, на пятый — спина полностью почернела. Когда она пожаловалась хирургу, тот заявил, что новая операция стоит 8 тысяч рублей. Женщина попала в реанимацию и умерла от внезапной остановки сердца.

Судмедэксперты пришли к выводу, что во время операции Машуков ранил ей сосуд или его ветви и не диагностировал осложнение, которое привело к смерти.

В 2010 году врача также обвиняли в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, он не назначил необходимое лечение трехлетней девочке, когда был на дежурстве, в результате чего ребенок умер. В 2012 году суд первой инстанции приговорил Машукова к ограничению свободы сроком на два года, но апелляционная инстанция освободила врача от ответственности из-за истечения срока давности.

Ранее более сотни врачей и сотрудников четырех медицинских учреждений Новгородской области предупредили о забастовке против сокращения зарплат и отказа властей увеличить количество койко-мест в больницах. После этого чиновники обещали решить проблему.

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