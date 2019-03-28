В Финляндии приготовились защищаться от российского вмешательства в выборы

Финляндия подготовилась к защите от российских интернет-троллей перед парламентскими выборами, которые пройдут 14 апреля. Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 28 марта.

Россия всеми возможными способами стремится к разжиганию недоверия властям, усилению местных антиевропейских движений и расколу европейского единства, считает министр юстиции страны Антти Хяккянен. «Мы должны быть готовы отразить вмешательство в выборы, если это потребуется. Существует реальная опасность», — сказал он.

По словам министра, Финляндии нужны средства быстрого реагирования, чтобы вычислять и удалять ботов в соцсетях, прежде чем с подозрительных аккаунтов начнется распространение дезинформирующих данных.

Как пишет Bloomberg, финское правительство уже проводит обучение тому, как противостоять дезинформации и взлому аккаунтов. Журналистов обучают защищать свои данные и отвечать на подозрительные сообщения и угрозы. Политикам также напоминают о том, как противостоять хакерам с помощью двухфазной аутентификации, сложных паролей и обновления программного обеспечения компьютера.

В то же время отмечается, что пока подозрительной киберактивности в финском интернете зафиксировано не было, а президентские выборы в 2018 году прошли без эксцессов.

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