МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет перераспределил медали Зимней олимпиады в Сочи, которых лишили российских бобслеистов. Их награды получат соперники, занявшие вторые и третьи места. Об этом говорится в заявлении МОК, размещенном на сайте олимпийского комитета США.

Завоевавшие бронзу американцы Стивен Холкомб (умер в 2017 году) и Стивен Лэнгтон в экипажах-двойках получат серебро. Такое же решение принято по выступлению в четверках: кроме Холкомба и Лэнгтона, серебряные награды достанутся другим участникам команды — Кёртису Томашевичу и Кристоферу Фогту.

Медали спортсменам и семье Холкомба вручат на специальной церемонии.

В материале говорится только об американских бобслеистах. В 2014 году в двойках в мужском бобслее второе место заняли швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауманн — золотые медали должны достаться им. В четверках серебро на олимпиаде получили латвийцы Оскар Мелбардис, Даумантс Дрейшкенс, Арвис Вилкасте, Янис Стренга.

Международный олимпийский комитет лишил золотых медалей Александра Зубкова и Алексея Воеводу, победивших в соревнованиях двоек и четверок. Их признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Также без наград остались Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

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