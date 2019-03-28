Правительство нашло новый способ заработать на системе «Платон»

В правительстве обсуждают возможность использовать систему «Платон» для наблюдения за мусоровозами, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника аппарата правительства.

Таким образом планируется увеличить отдачу от системы. Впервые для мониторинга маршрута перевозчиков твердых коммунальных отходов «Платон» использовали в порядке эксперимента в Московской области. Теперь, по словам представителя Минтранса, правительство рассматривает «возможность масштабирования на всю Россию».

Юридические и финансовые параметры проекта пока прорабатываются. Минтранс хочет максимально активно использовать систему, поскольку, согласно условиям концессии на «Платон», оператор — компания РТИТС — платит государству с доходов, которые получает от госимущества.

По данным Минприроды в России образуется около 70 миллионов тонн бытового мусора в год, из них перерабатывается только 5 миллионов тонн, остальное отправляется на полигоны, часто незаконные. В отрасли решили провести реформу, в рамках которой ответственность за отходы легла на региональных операторов, на федеральном уровне за мусор отвечает ППК «Российский экологический оператор».

Система оплаты за пользование федеральными трассами для грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн «Платон» введена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года. Разработчиком и оператором системы выступила компания «РТ-Инвест транспортные системы». Полученные средства направляются в Федеральный дорожный фонд.

Было подсчитано, что после проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год. Общий размер выплат, по расчетам издания, составит 179,9 миллиарда рублей в год.

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