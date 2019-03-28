Мать «самой красивой наркоманки России» рассказала о попытках посадить дочь

Мать москвички Анны Глазовой, ставшей героиней заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели», рассказала про попытки посадить дочь в тюрьму. Монолог женщины опубликовало издание «Батенька, да вы трансформер», ранее разместившее статью о самой наркоманке.

Галина Глазова утверждает, что Анна не употребляла наркотики, пока был жив ее отец, который «этого ада не застал». Девушка жаловалась на серость, уныние и грязь. Наркоманка спрашивала мать, не хочется ли ей «попробовать».

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У Анны было много передозировок, три года матери постоянно звонили «то менты, то скорая». Галина старалась «отсыпать и прятать» героин от дочери, но у той был сильный «нюх». Мать сама покупала Анне шприцы и вату, потому что боялась заразиться ВИЧ от валявшихся по квартире иголок. По словам Галины, компания Анны «загадила всю квартиру», наркоманка продавала вещи из дома, но деньги просила редко. Ей помогали поклонники, хотя «секс с мужчинами она терпеть не может, для нее эта тема закрыта». Женщина говорит, что ее дочь не может себя контролировать, «разгоняет лошадиную дозу» и «пытается всех шокировать».

Галина призналась, что однажды решила «засадить» дочь, ходила в Госнаркоконтроль (упразднен в 2016 году — прим. «Ленты.ру»), а затем в полицию. Она сообщила, что у нее в квартире два человека организовали «лабораторию». Полицейские ответил, что пришли бы, если бы там было три-четыре человека, а потом предложили дать им 30 тысяч рублей, чтобы подкинуть Анне. «Очень сложно было её посадить, конечно», — резюмировала мать наркоманки. Когда девушке в 2012 году дали первый срок за хранение наркотиков, Галина два года «жила как у Христа за пазухой».

Анну снова задержали в январе 2018 года, направили в психбольницу, но она «забила». Спустя год, 30 января 2019 года, пришли полицейские, переодетые в гаишников, и увезли ее как свидетеля ДТП. Девушка взяла с собой банку с наркотиком.

Галина считает, что арест для дочери – «хоть какая передышка». «Организм восстановится, здоровье сохранится. Что здесь плохого? Это пытка? А не пытка, что она над собою творит?» — рассуждает женщина. Но в тюрьму Анне «не надо», считает она.

Женщина не верит, что ее дочь перестанет употреблять наркотики, но не может от нее отказаться. «Это мой ребенок, один-единственный, других больше не будет», — говорит Галина.

Статья про Анну Глазову вышла в декабре. Девушка утверждала, что употребляет героин, но полностью контролирует свою жизнь, прекрасно себя чувствует и хочет стать примером для других наркозависимых. Некоторые читатели окрестили Глазову «самой красивой наркоманкой России». Однако многие отметили, что статья является однобокой, недостоверной, идеализирует жизнь наркоманов и даже пропагандирует употребление. В итоге материал был удален по требованию Роскомнадзора, а саму Глазову арестовали за хранение наркотиков.

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