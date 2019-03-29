Подмосковье присоединится к акции «100 баллов для победы»

Московская область примет участие во всероссийской акции «100 баллов для победы», сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 29 марта.

«Во всех муниципалитетах региона для выпускников школ пройдут мастер-классы ребят, набравших в прошлом году 100 баллов на едином госэкзамене. (...) Выпускники этого года смогут узнать, как подготовиться к экзамену и сдать его на максимальный балл», — рассказала Забралова.

Она напомнила, что акция проходит уже в пятый раз, а Московская область каждый раз принимает в ней участие.

«Мы фиксируем увеличение количества "стобалльников" в регионе. Например, в прошлом году максимальную оценку по результатам ЕГЭ получили 530 подмосковных школьников, что на 30% больше, чем в 2017 году», — отметила она.

Министр выразила уверенность в том, что в этом году местные школьники продемонстрируют еще более высокие результаты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подмосковное образование должно быть конкурентноспособным. Для этого власти делают все необходимое, заверил он.