Героев британского «Квартирного вопроса» подняли на смех за слишком дорогой ремонт

Британские телезрители раскритиковали в соцсетях участников телешоу Ugly House to Lovely House (аналог «Квартирного вопроса») за то, что те потратили целое состояние на обустройство своего дома.

Семейная пара вложила в недвижимость в общей сложности почти миллион фунтов стерлингов (85,5 миллиона рублей). Из них 650 тысяч фунтов стерлингов было потрачено на покупку старого дома 1970-х годов, еще почти 300 тысяч — на ремонт.

Пользователи Twitter посчитали, что пара могла построить новый дом с нуля за меньшие деньги. Многие уточняли, что мало у кого водятся такие крупные суммы. «Я знаю, что это неактуально. Но как молодая пара позволила себе около 650 тысяч фунтов стерлингов за дом и 260 тысяч фунтов в бюджет? Это почти миллион!» — поразился один из пользователей.

Некоторые замечали, что они сами не могли бы потратить такие средства. «Они никогда не смогут позволить себе переехать», — заявляли они. Один из комментаторов поинтересовался, что герои передачи знают об отмывании денег.

«Они могли бы построить свой собственный дом за 260 тысяч фунтов. Или легко переехать в другой», — рассуждали подписчики.

Ряд комментаторов высмеяли красивый, но неудобный дизайн жилища. Некоторые убеждали, что такой интерьер понравился бы только их родителям.

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