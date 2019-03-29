Пустую бутылку из-под газировки продадут за тысячи долларов

В американском штате Пенсильвания на аукцион выставили редчайшую стеклянную бутылку из-под газированного напитка «Кока-кола», датированную 1915 годом. Об этом сообщает официальный портал аукционного дома Morphy Auctions.

Стартовая цена лота составила 150 тысяч долларов (9,7 миллиона рублей). По словам экспертов, это единственная бутылка компании Coca-Cola того времени, сохранившаяся до наших дней. «Лучшие коллекционеры бутылок, с которыми мы консультировались, убеждены, что этот сосуд невероятно редкий и ценный, — отметили организаторы в описании лота. — Она будто новая: без сколов, трещин и царапин на стекле».

По одной из версий, в 1915 году американская компания наняла дизайнеров, чтобы те изготовили несколько образцов сосуда по их эскизам. Восемь готовых бутылок понравились представителям Coca-Cola, однако те пожелали внести незначительные коррективы. Они хотели сделать продукт массового потребления более универсальным.

Итоговый дизайн бутылки легендарного напитка вышел в свет лишь в 1917 году. До этого момента весь процесс изготовления нового облика упаковки хранился в строжайшем секрете. Предположительно, многие прототипы бутылки немедленно уничтожали, поскольку информация могла просочиться к конкурентам.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!